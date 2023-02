dEUS, Talk Talk, Ron Wood et Keith Richards au programme de l’émission Soundtrack sur Classic 21

Ce dimanche 19 février entre 9h et midi, Laurent Debeuf accueille Laurent Rieppi qui nous relate sa rencontre avec Tom Barman, le leader de dEUS, qu'il a pu rencontrer à l'occasion de la sortie du dernier album du groupe, How To Replace It. Nous parcourrons ensemble ses titres préférés et ceux qui l'ont inspiré à devenir qui il est aujourd'hui.

Dominique Ragheb reviendra quant à lui sur la carrière de Talk Talk, à l'occasion de la diffusion sur la Trois le 18 février du documentaire In a silent way, qui retrace les aventures d'une équipe de cinéma qui arpente l'Angleterre pour tenter de percer le mystère entourant un disque paru 30 ans plus tôt, Spirit of Eden, du groupe Talk Talk. Ce sera également l'occasion d'évoquer le parcours du chanteur emblématique du groupe, Mark Hollis, décédé il y a tout juste quatre ans.

Dans sa séquence Micro-Sillon, Walter De Paduwa s'attarde cette semaine sur les albums solos de Ron Wood et Keith Richards des Rolling Stones.