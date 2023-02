dEUS est de retour en force avec son album How To replace it ! Le concert à l’Eden de Charleroi, le 9 mars prochain est complet, mais…

Ecoutez attentivement Classic 21 ce jeudi 2 mars pour remporter les 50 dernières places !

Au micro de Laurent Rieppi, Tom Barman, le leader du groupe, a récemment évoqué en détail ce dernier opus, How To Replace It, dont nous avons déjà pu découvrir deux extraits : " Must Have Been New " et "1989" :