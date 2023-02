Ce vendredi 17 février sur Classic 21, nous vous proposons de remporter le tout dernier album du groupe de Tom Barman, que nous avons d’ailleurs également pu rencontrer pour une interview exclusive à découvrir le jour même sur antenne.

Au micro de Laurent Rieppi, l’artiste a évoqué en détail ce dernier opus, How To Replace It, dont nous avons déjà pu découvrir deux extraits : " Must Have Been New " et "1989".