dEUS confirme son retour après 10 ans d’absence

"Je jouais du piano et j’ai demandé à notre batteur Steph [Misseghers] de me donner un rythme de valse", a déclaré le membre fondateur et claviériste Klaas Janzoons à propos de ce morceau. "J’ai immédiatement trouvé les accords du couplet et du refrain, [le leader] Tom [Barman] a ajouté quelques détails et nous avons eu le cœur de la chanson. Mais, comme à l’habitude pour dEUS, il a fallu beaucoup de temps et d’énergie pour arriver au résultat final."

Le groupe prévoit aussi de partir en tournée mais aucune date n’a encore été annoncée.

"Après tant d’années, nous avons envie de faire plein de festivals et de jouer partout," ajoute Janzoons. "On a vraiment hâte de jouer ces titres en live".

Voici la tracklist de l’album qui vient d’être partagée :

1. ‘How To Replace It’

2. ‘Must Have Been New’

3. ‘Man Of The House’

4. ‘1989’

5. ‘Faux Bamboo’

6. ‘Dream Is A Giver’

7. ‘Pirates’

8. ‘Simple Pleasures’

9. ‘Never Get You High’

10. ‘Why You Think It Over (Cadillac)’

11. ‘Love Breaks Down’

12. ‘Le Blues Polaire’

Lors de nos émissions spéciales depuis le Ronquières Festival cet été, le frontman Tom Barman avait déjà expliqué que l’album serait terminé dans les semaines à venir et qu’il sera "mélodique et intense émotionnellement", en raison de la période que nous venons de vivre.