DEUIL(S) de Martin Luminet : un premier album humaniste et sincère

Après avoir dévoilé trois singles (Revenir, Deuil et Etouffer) pour combler l'attente, DEUIL(S), le premier album de Martin Luminet est enfin sorti. Attendu au tournant, il fait l’effet d’un vent frais sur la chanson française.

C’était sur la lancée suivant la sortie de son EP Monstre en 2021 que Martin Luminet avait dévoilé les premiers extraits de son premier opus. Fort d’une lucidité couperet doublée d’un bel équilibre entre spoken word fiévreux à froid et production généreuse, le chanteur se veut sensible, sans un gramme de sensiblerie et d’apitoiement, traversé par l’impudeur consolatrice de Barbara, la colère saine d’Odezenne et la conscience tranchante du rappeur Youssoupha.