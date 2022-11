"Deuil", le nouveau titre de Martin Luminet : un vent frais sur la chanson française

Remarqué lors de son passage aux Francofolies de la Rochelle, Martin Luminet poursuit sa lancée en dévoilant Deuil, deuxième extrait d’un album prévu pour le début de 2023.

Toujours animé par un spoken word tranchant à la Odezenne et un souci de vérité, il tente ici de se redresser malgré les bourrasques et le gouffre à ses pieds : un deuil amoureux en écho à un deuil familial. L’absence, le vide en dedans, le constat, la dissection, mais pas d’épanchement ni le goût des larmes. Plutôt une section rythmique basse-batterie gonflée à bloc, galopante et haletante pour ressentir le danger et embraser les lendemains.

Le chanteur avait déjà posé une solide première pierre à l’édifice en 2021 avec Monstre, EP à l’humeur batailleuse, fervente, dicté à la fois par un souffle collectif et un regard sur lui-même implacable. Par la suite, Revenir, morceau offert mi-septembre, éclatait comme un autre affrontement aussi direct qu’intime et dopait par un refrain intrépide.