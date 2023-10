Dette sexuelle : en finir avec la pression du rapport

Laura Regaglia, sexologue, explique : "C’est lorsqu’une personne s’engage dans un rapport sexuel parce qu’elle se sent redevable de quelque chose. Cela peut être en réponse à un cadeau ou à un service, par exemple un resto ou pour avoir été reconduit d’une soirée. Mais cela peut aussi être beaucoup plus insidieux : on s’est chauffés par texto ou on a accepté une certaine proximité physique et on a l’impression de devoir avoir un rapport parce qu’on a créé une attente sexuelle chez l’autre. Il faudrait aller jusqu’au bout, parce qu’on considère que c’est ce qui est attendu socialement de nous."

Selon la sexologue, cette perception d’une certaine attente sociale prend sa source dans les scripts sexuels traditionnels qui imprègnent notre culture : "Véhiculés par les films et la littérature, ils nous dictent comment nous comporter et regroupent l’ensemble des comportements attendus des hommes et des femmes. Dans les films, il n’est pas rare de voir les protagonistes aller au restaurant et que la scène d’après soit un rapport sexuel et donc on associe le sexe comme la suite logique du rendez-vous."

La dette sexuelle est incompatible avec le fait de consentir librement à une relation sexuelle, estime Laura Regaglia, et céder aux schémas que l’on croit justes peut entraîner toute sorte de problématiques pour l’estime de soi : "On peut ensuite ressentir de la culpabilité de ne pas avoir osé dire non mais aussi de ne pas avoir envie du rapport, ou voire de regretter d’accepter le service qui nous a fait nous sentir redevable."

Ce sentiment d’obligation naît parfois au sein du couple, où la sexualité est souvent perçue comme une jauge de la bonne santé de la relation. Traverser une période de faible libido est parfois perçu comme un signal de danger pour la relation, les partenaires se forcent alors à faire l’amour pour contourner ce sentiment : "Il y a une attente d’un certain nombre rapports par semaine. J’ai des patients qui viennent me voir qui me disent qu’ils n’arrivent pas à avoir trois rapports par semaine, et ça les fait se sentir coupables et donc redevables. Dans ces cas-là je rappelle qu’il n’y a pas de norme, pas de notions chiffrées pour dire si un couple va bien ou non, ça ne veut rien dire d’une sexualité épanouie. Je crois que ça rassure la population d’avoir une donnée chiffrée, de se situer dans une référence mais en réalité ça n’engendre que des frustrations. Il faut rappeler que les problèmes de libido ne sont pas toujours le signe d’un couple qui va mal, parfois on est juste trop fatigué à cause du travail !"

Pour Laura Regaglia, il est nécessaire de redessiner les scripts autour de la sexualité pour se débarrasser à terme de la dette sexuelle : "On pourrait croire que les femmes sont plus susceptibles de subir la dette sexuelle mais les hommes y sont aussi sujets, notamment parce qu’ils ressentent une obligation à performer, de correspondre à l’image qui est pensée pour eux. Malgré tout, on a aujourd’hui des scriptes plus égalitaires qui émergent."