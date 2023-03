Dette publique ou retraites, tous ces problèmes sont déjà dépassés par les défis de l’intelligence artificielle !

Alors qu’en Belgique, un collectif de 50 économistes est en train de tirer la sonnette d’alarme sur notre dette publique ou qu’en France on continue de s’étriper sur la réforme des retraites, pendant que d’autres s’interrogent aussi pour savoir si les difficultés de la banque Crédit Suisse auront ou non des répercussions ici ou là. Eh bien, vous savez quoi ? Et ça, c’est un scoop entre guillemets. La vie, elle, elle continue. Et les vrais sujets sont ailleurs et pas là où l’on pense.

Cette chronique ne sert pas tant à décrypter l’actualité économique que de vous alerter sur les véritables enjeux. Des enjeux, parfois bien cachés par l’écume de l’actualité et dont on ne parle pas, ou très peu, ou alors très mal. J’en veux pour preuve la nouvelle version de Chat GPT, L’intelligence artificielle dont tout le monde vous parle. Sa maison mère vient de dévoiler une nouvelle version, encore plus puissante que la précédente. Pour l’heure, c’est vrai, elle est encore en test et ne sera d’ailleurs disponible que pour ceux et celles qui auront pris la formule payante de Chat GPT et qui acceptent donc de payer 20 € par mois. Je vous le dis tout de suite, à ce prix-là, c’est donner la dernière version Chat GPT qui est tellement puissante qu’elle a été d’ailleurs soumise à une simulation de passage de l’examen du barreau américain. Et Devinez quoi ? Chat GPT s'est classé parmi les 10% des meilleurs candidats avocats à cet examen du barreau...