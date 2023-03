Dette publique fédérale : la Banque centrale européenne peut-elle aider la Belgique en prêtant à taux zéro ?

Dans le public de "QR le débat", on s’interroge : si à la suite des crises sanitaire et énergétique, de plus en plus de pays européens voient leur dette publique augmenter, pourquoi la Banque centrale européenne (BCE) ne prêterait-elle pas à taux 0 ? "Parce que c’est interdit", nous répond-on à l’Agence fédérale de la dette.

"Le financement direct des pays par les banques centrales est interdit, c’est l’un des articles de base de la création de la zone Euro. Un pays se finance à l’extérieur et la BCE détermine les taux à courts termes qui sont applicables dans la machine", explique Jean Deboutte, le directeur. "En revanche, il était possible que la BCE finance directement les États membres avant la création de la zone Euro." Et si la règle a changé, c’est pour une raison bien précise : préserver l’Euro et sa valeur. "Nous voulions un système dans lequel les pays ne peuvent pas trop s’endetter", reprend-il. "Investir et s’endetter est une bonne idée mais il ne faut pas emprunter de trop. La BCE travaille pour 20 pays de la zone Euro. Imaginez si tous ces États-membres voulaient emprunter des milliards et des milliards d’euros à taux 0… l’Euro vaudrait-il encore quelque chose ? La monnaie serait en danger. Si on emprunte trop, il est normal de payer un taux d’intérêt plus élevé puisqu’il y a plus de risques pour les investisseurs."