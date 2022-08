Détruire rajeunit : ou quand des jeunes racontent la grande grève de l’hiver 60 en Belgique

" Tous les jours on était dans les rues, on manifestait et directement c’était les matraques, ça cognait. On a fait des sabotages aussi. On a enlevé les pavés. Il y avait de l’émotion, de la colère, la rage au cœur. On était prêt à la lutte jusqu’au bout. C’était la grève du siècle "

Le film s’ouvre sur ces quelques mots qui résonnent sur des archives. Nous sommes au cœur de la grève de l’hiver 60, un mouvement populaire surnommé aussi la Grève du siècle. Elle débute mi-décembre et va durer deux mois. Les travailleurs s’opposent au projet de "loi unique", un plan d’austérité mis en place par le gouvernement chrétien libéral de Gaston Eyskens. La Belgique fut alors le théâtre de la plus longue grève générale depuis la Seconde Guerre mondiale.

Sur les innombrables archives, quelques reconstitutions et de nombreux témoignages, ce film primé au dernier Festival du documentaire Millenium à Bruxelles, nous replonge dans cette mobilisation qui a marqué l’histoire sociale de la Belgique.

Des personnages de tous bords, nous racontent les actions qu’ils menèrent alors. On s’attend à entendre les voix et découvrirent les visages de personnes âgées. Mais à la place d'anciens grévistes aux tempes grises, ce sont des jeunes que l’on voit et qui nous racontent ces éclats de lutte, comme s’ils y étaient, comme s’ils y avaient participé.