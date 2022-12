"Detroit" : revivez les émeutes raciales de l’été 1967 dans ce drame percutant de Kathryn Bigelow

Empreint d’un souci d’authenticité et de réalisme faisant encore aujourd'hui écho dans un pays gangrené par le racisme et l’impunité policière, "Detroit" fait partie de ces films qui marquent. A découvrir ce jeudi 15 décembre à 20h40 sur La Trois, et en replay pendant 14 jours sur Auvio.

"Été 1967. Les États-Unis connaissent une série de manifestations et d’émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam, vécue comme une intervention néocoloniale, et la ségrégation nourrissent cette contestation violente. À Detroit, alors que des heurts avec les policiers ont lieu depuis deux jours, des coups de feu retentissent en pleine nuit, à proximité d’une base de la Garde nationale. Aussitôt, des forces de l’ordre encerclent le motel d’où semblent provenir les détonations. Bafouant toute procédure, les policiers soumettent les clients de l’hôtel à un interrogatoire pour obtenir leurs aveux".

Sorti en 2017 à l’occasion du cinquantenaire des émeutes de Détroit, le dixième film de Kathryn Bigelow, seule femme à avoir remporté l’Oscar de la Meilleure réalisation avant d’être rejointe tout récemment au palmarès par Chloé Zhao, continue de susciter de nombreuses réactions.

Inspiré de faits réels, le film se concentre sur la petite histoire, souvent méconnue, de cette guerre civile qui fit tout de même plus de 43 morts et 1.189 blessés. Kathryn Bigelow se penche ici sur le destin de douze clients (dont dix personnes de couleur) du motel Algiers. Séquestrés, humiliés et battus par des policiers voulant extorquer des aveux, trois d’entre eux trouveront la mort sans que leurs bourreaux ne soient condamnés. Les meurtres ayant été classés comme auto-défense et homicide justifiable.