D’abord Tamla Records, puis Motown RC et une liste incroyable de musiciens qui donnera une réputation mondiale à la firme : Diana Ross et les Supremes, Marvin Gaye, The Temptations, the Four Tops, Gladys Knight and The Pips, The Commodores, Martha Reeves and the Vandellas, Stevie Wonder, the Jacksons 5… Puis Motown va déménager à Los Angeles.