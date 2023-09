Détoxifiez-vous avec cette recette de jus de céleri

Après avoir enchaîné les barbecues, les desserts et les verres d’alcool cet été, on vous propose de vous détoxifier avec un jus de céleri bien vitaminé. Dans cet épisode du podcast En Cuisine, Candice Kother vous partage tous les bienfaits de ce jus détox. Ce dernier réduit entre autres l’inflammation, les ballonnements, et aide à la digestion et à perdre du poids.