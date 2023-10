Détox amoureuse : se retrouver soi après une rupture

Sally Das est psychologue. Avec ses patients, elle prône la "détox amoureuse" au sortir d’une rupture. Concrètement, ce régime amoureux prend la forme d’une période d’un mois (ou plus) où histoires d’amour, rendez-vous et coups d’un soir sont proscrits. "Les semaines qui suivent une rupture sont très compliquées, on est en état de manque et beaucoup de gens vont chercher à retrouver le plus vite possible les sensations de cette ancienne relation, ce que leur apportait l’être aimé. Toutes les ruptures sont différentes mais il y a des gens qui ont vraiment du mal à rester seuls. Ils ont moins d’amis, moins de valorisation au travail et donc leur couple est au centre de leur vie", explique la psychologue. Face à cette sensation du monde qui s’écroule, et empressés de quitter cette sensation désagréable le plus vite possible, les relations "pansements" se présentent comme une aubaine. Seulement, comme leur nom l’indique si elle couvre et protège la plaie un temps, elles ne la guérissent pas pour autant : " On est dans une zone de grande fragilité émotionnelle et c’est aussi dans ces moments qu’on peut tomber sur des personnes qui ne sont pas saines pour nous."

Si les histoires de personnes rencontrant un partenaire charmant au lendemain d’une rupture existent, la détox amoureuse vient nous rappeler que rien ne presse : "Cela demande du travail et du courage de mettre sa vie amoureuse en stand-by pour regarder à l’intérieur de soi".

Il faut malgré tout trouver la juste balance entre se confronter et se ménager : "Il ne faut pas non plus que ça devienne une période d’isolement. S’il ne faut pas remplacer sa relation par des sorties, il ne faut pas rester trop seul non plus. La détox est une période compliquée et on a besoin de ses proches comme soutien."