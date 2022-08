Detours Festival : du break à la pole-dance cet été au Mont des Arts à Bruxelles

Le Detours Festival entame sa treizième édition et depuis le 13 juillet les Detours Cyphers sont bel et bien lancés pour le plus grand plaisir tant des fidèles spectateurs que des personnes qui découvrent le concept qui fait vivre Bruxelles mais pas que chaque été.

Chaque mercredi, de 18h à 21h, les Detours Cyphers mélangent des amoureux.ses du Hip Hop (professionnel.le.s, amateur.e.s, intéressé.e.s et aventureux.ses) et des fans de danse mais encore de bonne humeur, tout cela au sein du Mont des Arts à Bruxelles.



Chaque semaine, des Battle de danse ont donc lieu dans des styles très différents en passant par le Break, la House Dance, l’Afro ou encore le Krump ou encore la Pole-dance et à l’Acro-danse.

Les Detours Cyphers permettent à la communauté des danseur.euse.s urbain.e.s de se retrouver, de partager, de faire découvrir leur culture et d’échanger avec le public pendant l’été. Chaque intéressé.e peut rejoindre l’aventure et participer aux battles ou simplement regarder et supporter les danseur.euse.s.

Il est important de noter que les gagnant.e.s de chaque session des Detours Cyphers de l’été iront jusqu’à la grande finale avec l’Urban Dance Caravan, le 18 septembre au Théâtre National Wallonie-Bruxelles.

Les Detours Cyphers sont la première partie du Detours Festival 2022, puisque ce Festival international d’Arts urbains qui se déroulera du 15 au 18 septembre prochain.

À la frontière entre la danse Hip Hop et contemporaine, cet événement offrira diverses activités comme des battles, des workshops, des work in progress et des spectacles dans divers lieux bruxellois (Centre Culturel Bruegel, La Raffinerie / Charleroi Danse, Théâtre National).

Tu trouveras plus d'informations cliquant sur ce lien: Detours Festival 2022 - 13ème édition