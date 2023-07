Détournement de munitions vers la Russie : l’entreprise belge New Lachaussée peut à nouveau exporter

Le rapport de cette mission mentionne également une rencontre avec l’attaché militaire américain en Serbie. Selon lui, il n’y aurait "aucun indice d’exportations serbes vers la Serbie et aucune trace de munitions serbes sur le champ de bataille en Russie ".

Les licences de l’entreprise New Lachaussée pour la Serbie avaient été levées le 4 juillet dernier après des révélations du magazine #Investigation de la RTBF sur l’existence d’un rapport d’audit réalisé par KPMG sur l’entreprise belge New Lachaussée. Dans ce rapport, la société d’audit s’inquiétait d’un possible détournement vers la Russie de munitions produites par des machines de l’entreprise New Lachaussée installées en Serbie.