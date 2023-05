"Détournement de fonds", "comportement violent" : John Textor charge durement Thierry Dailly et se proclame président du RWDM

Le contentieux entre John Textor et Thierry Dailly semble avoir pris un nouveau tournant ce mercredi soir. Alors que le président vient d’être licencié, soulevant une vague d’incompréhension chez les supporters, le propriétaire américain a donné sa version des faits. Et comme souvent, le bouillant Américain n’y va pas avec le dos de la cuillère, chargeant, avec une certaine véhémence, son ancien bras droit. Un Thierry Dailly, visage du club depuis 2015, qui est devenu, en l’espace de quelques heures, persona non grata. On vous résume cette lettre ouverte… qui risque de faire couler pas mal d’encre.

10 pages de texte entamées par un "Chers fans et supporters du RWDM" qui en dit long. Avant de mettre les choses à plat sur sa relation avec Thierry Dailly, Textor désire rassurer ses supporters. "Je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude à tous. Je suis vraiment touché par votre leadership et votre dévouement au club. Je suis enthousiaste de voir que le RWDM a été sacré champion de la Challenger Pro League, ce qui nous a permis de rejoindre l’élite du football belge. Il s’agit d’une réussite remarquable pour le club, qui n’aurait pas été possible sans votre dévouement et votre soutien" entame-t-il.

S’ensuit un long passage où Textor vise à "rétablir les faits." Il revient sur son arrivée au club, initiée par Dailly lui-même, pour renflouer les mannes financières. Il revient sur cette date du 24 décembre 2021 où, il est devenu propriétaire majoritaire à 80% et où les "décisions finales sur les questions footballistiques" lui ont été attribuées.

Un long passage, en mode flash-back, qui s’étale sur quatre pages. Avant une suite, beaucoup moins élogieuse où il charge violemment Thierry Dailly. Ce qu’il reproche à son ancien bras droit ? Pas mal de choses. D’abord, d’un angle purement sportif, "son incapacité à fournir au RWDM un effectif compétitif", "son incapacité à fournir des joueurs qualifiés belges qui répondraient aux exigences du club", "sa réticence à s’engager dans les tâches de scouting qui sont exigées d’un directeur sportif et un département sportif."

Mais Textor ne s’arrête pas là et, dans les pages qui suivent, il s’en prend à l’homme et non au président, Dailly : "Les raisons de son licenciement de tous ses postes au Club, y compris son dernier rôle de président du conseil d’administration, sont les suivantes :

1. Détournement des fonds du club ;

2. Abus de pouvoir d’entreprise, perturbation de la gouvernance d’entreprise

3. Comportement violent et intimidant de M. Dailly, entraînant un environnement de travail toxique.

4. Des actions et des déclarations incompatibles avec les valeurs qui nous sont chères en tant que club de football moderne ancré à Bruxelles

On rappelle que ces propos n’engagent que lui. Dans la suite de son message, Textor se dit "honoré de reprendre le rôle de président". Il se dit prêt à s’engager à "diriger le club avec passion, intégrité et une recherche incessante de l’excellence."

Un futur dont ne fera donc pas partie Thierry Dailly. On imagine que l’ancien président répondra sans doute à ces accusations virulentes. Et que l’histoire est donc loin d’être terminée…

Voici l’intégralité du message du message de John Textor.