Détournement de 15 millions d'euros à la FN Herstal : trois administrateurs invités à démissionner

L'affaire du détournement de plus de 15 millions d’euros par un employé de la FN Herstal provoque une onde de choc au sein de la fabrique d'armes. Comme le précise Le Soir, l'Echo et La Libre, la Région wallonne, actionnaire à 100%, demande la démission de trois administrateurs: Philippe Claessens (ancien CEO), Jean-Sébastien Belle (président du CA) et Laurent Levaux (président du comité d'audit). Ce dernier a cependant déjà précisé qu'il n'était pas question pour lui de démissionner.

La Région wallonne considère que, s'il n'est pas question de faute à proprement parler, ces trois administrateurs ont une responsabilité morale dans cette affaire de détournement de 15 millions d'euros orchestré par un employé du service achat de la FN Herstal, via un système de fausses factures pour des marchandises qui n’étaient jamais livrées. Cette magouille a duré près d'une dizaine d'années sans éveiller de soupçons. L’employé en question a finalement été licencié pour faute grave fin janvier.

La Région wallonne, via son outil économique Wallonie Entreprendre, compte se constituer partie civile dans cette affaire. Quant à la nouvelle direction de la FN Herstal, qui a découvert le pot aux roses, elle compte poursuivre ses investigations afin de découvrir si d’autres fraudes ont eu lieu en interne.