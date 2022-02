Détour sur l’avenir avec les photographies futuristes de l’artiste Alun Be

Titulaire d’un diplôme en architecture de l’Académie de l’art de San Francisco, Alun Be est un artiste autodidacte qui travaille entre le Sénégal, la France et les États-Unis. Sa première série de photographies "Empowering Women" est présentée en 2015 à l’Exposition universelle de Milan avant d’être exposée à la Biennale de Dakar (2018). Reconnu internationalement, ses œuvres parcourent les quatre coins du monde et ont été présentées au Musée du Quai Branly en 2020. Une partie du travail d’Alun Be fait également partie de la collection privée du Musée de la photographie contemporaine de Chicago. Plus récemment, l’artiste a été présenté dans le cadre du KIKK Festival 2021, événement phare en Belgique qui s’intéresse aux croisements entre art, culture, science et technologie.