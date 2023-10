Détour par la scène indie rock actuelle de Los Angeles avec Bethany Cosentino

Ex-membre du groupe Best Coast, influencée aussi bien par Gwen Stefany que par Linda Ronstadt, elle sort cet été l’album solo "Natural Disaster".

Formé à Los Angeles en 2009, Best Coast c’est avant tout un duo, composé de Bethany Cosentino et Bobb (oui, deux B) Bruno. Premiers singles sur des petits labels, remarqué au fameux South by Southwest puis en 2010 déjà, un premier album et le titre "Our Deal" dont le clip vidéo sera réalisé par l’actrice Drew Barrymore. En 2015, sort l’album "California Nights" sur le label Harvest Records, filiale de Capitol Records, une vidéo du titre phare sera d’ailleurs tournée sur le toit de l’immeuble Capitol. Entre shoegaze vaporeux et rock indé post-punk, Best Coast reste un groupe à redécouvrir.