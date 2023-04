“ Détour mortel ” : le reboot de la franchise de films d’horreur arrive sur Tipik

Côté casting, l’actrice espagnole de renom Charlotte Vega endosse le rôle principal de Jen Shaw. Vous l’avez peut-être aperçue dans Warrior Nun (2020). Elle rejoindra bientôt le casting du film Eden. Pour lui donner la réplique, on retrouve l’acteur américain Adain Bradley (Industry, All American) qui se glisse dans la peau de Darius, le petit ami de Jen. À l’affiche de Détour mortel : La Fondation, vous aurez le plaisir de voir jouer également Bill Sage (The good fight) mais aussi Emma Dumont (The Gifted) ou encore Daisy Head (Girlfriends).

" Détour mortel : La Fondation " sera diffusé sur Tipik le mercredi 12 avril à 23h.