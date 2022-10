Détention prolongée pour les militants de l’action contre "La Jeune Fille à la Perle"

L’œuvre du maître néerlandais Johannes Vermeer n’a pas été abîmée et a retrouvé sa place d’exposition vendredi après-midi, après un passage en atelier pour évaluer les éventuels dégâts. L’enquête se poursuit et le parquet décidera après le week-end de poursuivre ou non les trois hommes, a-t-il communiqué.

Les militants sont de nationalité belge et âgés de 42 à 45 ans. L’un s’était déjà illustré en Belgique durant la course cycliste du Tour des Flandres en perturbant le sprint final. Selon les images disponibles, c’est lui qui s’est collé à la vitre protégeant "La Jeune Fille à la Perle". Cette action est survenue dans la foulée d’autres actes similaires ces dernières semaines.

Des militants écologistes ont ainsi jeté de la soupe de tomate sur la plaque de verre protégeant les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres et d’autres ont enduit de purée de pommes de terre la vitre protégeant les Meules, un tableau de Claude Monet, en Allemagne.