Le dimanche 10 juillet au 28 août, de 14h à 15h

En semaine, du lundi 1 au vendredi 11 août, de 12h à 13h

À l’occasion des 50 ans de l’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (sorti en juin 1972), Michka Assayas revient sur la vie et la carrière de David Bowie. Un parcours à travers les nombreux courants musicaux abordés par ce véritable caméléon artistique : glam-rock, music-hall, folk hippie, soul, funk, pop, électro et… jazz ! Rendez-vous dans Very Good Trip : David Bowie.