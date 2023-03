Détective privé en Belgique, quelle est la réalité de ces enquêteurs de l’ombre ?

Imaginez… Aujourd’hui vous avez pour mission de découvrir où part cet homme le jeudi à 12h00. Une chose est déjà certaine, il quitte son travail. Son trajet démarre à pied. Jusque-là tout va bien. Puis soudainement, il monte dans un taxi… Tout s’accélère, car il s’agit de dénicher un moyen de transport qui vous permette de ne pas perdre votre cible. Vélo partagé, trottinette ? Vous voilà à la gare… surtout ne pas le perdre du regard dans le flot des voyageurs. Il embarque à bord d’un train international !

Pas vraiment le temps de prendre un ticket, vous évitez le personnel d’accompagnement et vous vous glissez à proximité de lui dans la voiture. Le train est lancé, le contrôleur se présente et vous ne pouvez pas lui présenter votre sésame, votre carte de détective. La cible est à proximité et vous resterez discret. Quitte à payer l’amende. A la fin du voyage, vous aurez découvert son étonnante destination.