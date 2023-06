Détection de salmonelle dans l’usine Ferrero d’Arlon : plusieurs lignes de production arrêtées préventivement

Plusieurs lignes de production de l’usine de chocolats Ferrero à Arlon ont dû être mises à l’arrêt, suite à la découverte de la présence de salmonelles sur le site. L’information, révélée par nos confrères de SudInfo, a été confirmée par l’entreprise et l’Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire, l’AFSCA. "Nous avons, à titre préventif, arrêté les lignes de production concernées et travaillons à l’analyse des causes", indique la porte-parole de Ferrero Belgique.

La bactérie a été détectée "dans l’environnement", lors d’un des nombreux contrôles internes supplémentaires mis en place par l’entreprise suite à la contamination qui l’a touchée en avril 2022. La porte-parole de l’AFSCA nous a confirmé que cette fois, la chaîne de production n’a pas été touchée par la bactérie, qui se trouvait plutôt au niveau du sol, d’un escalier ou encore d’une plinthe. "Les contrôles de ce type sont effectués plusieurs fois, voire plusieurs dizaines de fois par semaine, précise Aline Van Den Broeck. Ils ne sont pas imposés à l’entreprise, mais ils font partie du renforcement du processus de contrôle mis en place après la crise de l’an dernier".

La procédure veut que, si ces contrôles ne sont pas conformes aux normes, l’AFSCA soit prévenue et que les lignes de production concernées soient mises à l’arrêt, le temps de chercher la cause. Cette alerte ne devrait en tout cas n’avoir aucun impact pour les consommateurs. "Aucun produit final n’a été testé positif et aucun n’a quitté nos installations", rassure la porte-parole de l’entreprise Ferrero.