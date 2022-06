Détecter la triche aux examens : où en est la technologie ?

L’étudiant doit s’authentifier et se fait photographier avec sa carte d’identité ou sa carte d’étudiant via la caméra de l'ordinateur. Un logiciel de reconnaissance faciale peut aussi vérifier que c’est bien le bon étudiant qui passe l’examen. L’étudiant peut aussi être invité à prendre son portable pour faire un panorama à 360 degrés de la pièce où il passe l’examen. Le but ? Vérifier qu’il est seul dans la pièce et que les murs ne sont pas tapissés de notes de cours.

Pendant l’examen, le logiciel scrute le visage de l’étudiant. Le logiciel, qui est en fait une intelligence artificielle, est paramétré pour détecter des mouvements suspects : si l’étudiant baisse le regard trop longtemps, s’il bouge les lèvres pour parler à quelqu’un, s’il sort du champ de la caméra...

Ces gestes déclencheront des alertes. A la fin de l’examen, s’il y a trop d’alertes, l’intelligence artificielle enverra un rapport au professeur pour lui indiquer qu’il y a suspicion de triche.