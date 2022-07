Destruction de nids de guêpes : les sociétés spécialisées sont débordées avec deux fois plus d’interventions cette année

Cet été, les guêpes envahissent les terrasses. Elles sont très nombreuses et s’invitent à nos tables lors des apéros ou des barbecues. Bougie à la citronnelle, café brûlé, pièges,… Les remèdes de grands-mères ne suffisent pas.

Et qu’on les aime ou pas, il faut être très prudent lorsque vous découvrez un nid chez vous. Déloger un nid de guêpes est extrêmement dangereux si vous n’êtes pas équipés correctement. Il est donc vivement conseillé de faire appel à des spécialistes.

Il y a les pompiers, évidemment, mais il ne s’agit pas d’une mission prioritaire et ils ne sont pas forcément disponibles immédiatement. Le secteur privé tire donc de plus en plus son épingle du jeu et est plus sollicité. Les sociétés spécialisées sont débordées, avec deux fois plus d’interventions par rapport à 2021.

Les conditions météorologiques de ces derniers mois ont été plus que favorables à la prolifération des guêpes, avec un hiver très doux et un mois de mars très chaud. Et avec la multiplication des insectes nuisibles plus généralement, le nombre de ces sociétés spécialisées augmente également.