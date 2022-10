Destination Vidor au Texas et un nouveau venu : Donice Morace, le futur George Strait

Il s’en passe des choses au Texas cette semaine, direction Vidor, petite bourgade de 11.000 habitants, située dans le comté d’Orange, à quelques encablures de la ville de Beaumont et de Port Arthur, qui vit naître Janis Joplin.

Vidor, ce nom doit forcément vous dire quelque chose si vous êtes cinéphile. Non ! Pas le dark méchant de Star Wars avec faute d’orthographe, mais bien King Vidor, le fameux réalisateur américain dont le père, Charles Shelton Vidor, donna son nom à cette ville. C’est à Vidor, que nous retrouvons Donice Morace (prononcez Don-isse More-oss) et retenez bien son nom, car on risque d’en parler beaucoup dans les mois qui viennent. Un physique de super-héros, une voix et un sourire parfait pour les écrans américains, et surtout un style musical qui met tout le monde d’accord : au Texas, on sait faire de l’excellente country music. Donice Morace est inspiré par George Jones et Conway Twitty, mais aussi Mark Chesnutt et surtout Tracy Byrd, et devinez d’où vient Tracy Byrd ? Mais de Vidor, évidemment !