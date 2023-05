Destination Sport : à la découverte du packraft

Vous vous demandez quelle est la différence entre le kayak, le canoë ou encore le packraft ? Vous avez envie d’aventures en extérieur avec vos amis, votre famille ? Vous aimez la marche et la navigation ? Ou bien vous cherchez à vous ressourcer seul dans un cadre paisible ? Alors le packraft est fait pour vous ! Ce sport peu connu allie la découverte de la nature, la marche et la navigation. Chacun à son rythme, il s’adresse aussi bien au débutant qu’au confirmé. Figurez-vous qu’il y a bien plus de choses à faire autour de nous que ce qu’on pourrait croire.