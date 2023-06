C’est au Krav Maga qu’Amélie va s’essayer ce mois-ci. Cette discipline est de plus en plus populaire dans le monde entier. Cet art martial réaliste et efficace a été développé en Israël pour former les soldats à l'autodéfense. Le terme "Krav Maga" signifie "combat rapproché" en hébreu. Mais va-t-elle savoir se défendre?