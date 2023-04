L’autre variante est la course au score, qui consiste, en un temps limité à valider le plus de balises possibles dans l’ordre de son choix. Le départ peut se faire en même temps ou non. Tout retard entraine une pénalité. Ici le gagnant est celui qui a cumulé le plus de balises dans le temps imparti.

La course d’orientation se déroule de jour comme de nuit et la plupart du temps dans un milieu naturel mais pas que, elle peut se dérouler aussi en ville ou dans des lieux insolites. La forme traditionnelle est la course à pied mais d’autres formes ont vu le jour dernièrement. Que ce soit à ski, à vélo ou à cheval, il y en a pour tous les goûts.