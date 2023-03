Destination Memphis, aux légendaires studios Sun qui ont vu Elvis Presley, BB King, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis…

Direction les Etats-Unis dans une ville qui baigne dans le Rock’n’Roll : Memphis, Tennessee. Au 706 Union Avenue se trouve un endroit surnommé "le lieu de naissance du Rock", le célébrissime Sun Studio ! Des légendes et des genres musicaux y ont vu le jour dans les années 50 : BB King, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Howlin’Wolf, Ike Turner, Carl Perkins et Elvis Presley.

Ce parcours, vous pouvez le revivre lors de la visite du Sun Studio. Vous pourrez même vous placer à l’endroit même où Elvis a enregistré pour la première fois. La visite guidée dure environ 45 minutes et votre guide vous dira tout sur les coulisses et les petites histoires derrière les débuts de carrière de tous ces artistes. Le lieu regorge d’objets et de souvenirs de ces musiciens légendaires.