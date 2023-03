Destination lointaine : Freemantle en Australie sur les pas de Bon Scott, le regretté chanteur d’AC/DC

A Freemantle, vous pouvez faire le ''Highway To Hell tour'' en bus, tous les dimanches après-midi. Vous saurez tout sur la vie de Bon Scott. Les bars du port où il a travaillé comme serveur ou les bateaux de pêche sur lesquels il est aussi passé sont au programme, jusqu’au cimetière de Freemantle. Le portail d’entrée est composé d’une croix de St André et d’un éclair tel que celui utilisé par AC/DC. Une fois franchi, on peut se diriger vers la tombe du chanteur, l’une des plus visitées d’Australie.