Destination Franklin : "Like I’ve Been Here Before" l'album de Don Pedigo

Berceau du blues, de la country et du rock and roll, le Tennessee, dont Nashville est la capitale, regorge de surprises, comme à Memphis, qui s’est proclamée "capitale du BBQ". A quelques encablures de Nashville, destination la petite bourgade de Franklin !

Franklin qui possède une activité artistique intense, est également reconnue pour son fameux studio d’enregistrement : le Dark Horse Recording. Depuis plus d’un quart de siècle, Dark Horse Recording a vu passer dans ses studios une foule d’artistes mondialement connus : Dolly Parton, Tim McGraw, Korn, Taylor Swift, Jeff Beck, et j’en passe… Et c’est justement au studio Dark Horse qu’a été enregistré le tout premier album de Don Pedigo : " Like I’ve Been Here Before ".