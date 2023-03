"Destination Forest National" : découvrez l’incroyable docu sur la tournée de Typh Barrow !

Coach de The Voice Belgique depuis 3 saisons, et coach de la prochaine saison de The Voice Kids, Typh Barrow vous invite dans les coulisses d’un show exceptionnel ce samedi 8 avril. Dans son docu "Typh Barrow : Destination Forest National (les coulisses d’une tournée)", l’artiste nous plonge dans les préparatifs de son premier concert à Forest National.