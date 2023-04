Destination DEMAIN : Le premier bus citoyen de Herstal

Le centre culturel a choisi de faire monter ses habitants dans un ancien bus provenant du Musée des transports en commun : " Nous avons choisi le bus pour le côté amusant et ne pas se réunir simplement et classiquement " explique France Remouchamps.

" C’est aussi pour être au cœur de l’entité, des maisons, des rues, des cités et se rendre compte physiquement de ce qu’est la ville avec ses richesses et peut-être ses regrets " continue la directrice. Elle n’oublie pas aussi le côté mobilité, le bus permet de voir la circulation et d’envisager des actions qui pourraient être menées en fonction des besoins.

" Ça permet aussi d’avoir une réflexion sur des thèmes auxquels on ne réfléchirait pas forcément. Comme quand on a évoqué le quartier Marexhe qui n’est pas notre quartier, on nous a demandé ce qu’on pourrait faire pour améliorer la situation là-bas. C’est dans ce genre de situation qu’on se rend compte qu’il faut que les habitants soient parties prenantes, il ne faut pas attendre systématiquement que la Ville fasse quelque chose " confie Jean-François, un habitant de Milmort.