Destination Cleveland et son temple dédié à la musique, le Rock'n'Roll Hall of Fame

Allons faire un tour en Ohio : Cleveland n’est pas la ville la plus sexy des États-Unis, je vous l’accorde. N’empêche qu’en 1983, à la création du Rock and Roll Hall of Fame Foundation, la ville va se trouver une mission.

Cette Fondation recherche un site pour accueillir son Musée et 600.000 personnes signent une pétition en faveur de Cleveland qui se classera également première dans un sondage effectué par USA Today. C’est ainsi qu’ouvrira 2 ans plus tard le Panthéon du Rock, sur les rives du Lac Erié. Ce bâtiment renferme une documentation complète sur l’histoire du rock et les artistes sélectionnés au "Panthéon du Rock" sont honorés dans un espace qui leur est spécialement consacré au sein même du musée.