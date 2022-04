Destination Ciotat, au TOP 50 des plus belles baies du monde

L’Eileen et Hélène la greeter

" Notre voilier Eileen, qui bat pavillon hollandais, appartient à l’association Carènes qui lutte pour la sauvegarde le patrimoine maritime traditionnel. Comme les barquettes locales ou les pointus marseillais ", poursuit Laetitia attentive à la barre. Nous contournons l’île verte, ainsi nommée car elle est une des rares à ne pas avoir vus ses pins coupés pour la construction de maisons locales : " On visite l’île verte en empruntant une navette ", confirme Hélène, membre également de l’association Carènes. Enfant de la Ciotat, cette bénévole amoureuse de nature et d’authenticité, vit maintenant à Marseille. Elle y propose ses services de greeter. " J’habite dans les quartiers Est de la cité phocéenn, en lisière du parc des Calanques près de l'Huveaune. Un fleuve qui prend sa source dans la grotte de Castelette à Nans-les-Pins, dans le Var, à 590 m d'altitude sur un versant de la Sainte-Baume. L’Huveaune se jette dans la Méditerranée, près des plages du Prado. J’aime faire découvrir aux touristes que j’accueille ce coin sauvage et trop méconnu de Marseille. "

Fidèle repère pour les marins de l’antiquité, le Bec de l’Aigle qui protège le mouillage des plaisanciers et marins de La Ciotat des vents dominants, s’efface peu à peu maintenant derrière nous. Cette formation géologique date d’une époque où les lieux n’étaient qu’un vaste delta fluvial. Certains s’adonnent à l’escalade sur ce fier promontoire unique au monde, et qui change de teinte au fil de la course du soleil. Un agglomérat minéral roulé et figé par un ciment gréseux, où les renards courent parfois sur ses flancs garnis de galets de grès, de calcaire et de quartz, pour y gober des œufs de goëland. A vérifier les sors de lune !

" Il y a quelque vingt millions d’années, des pierres emportées par les fleuves se sont entassées pour former ce rocher appelé poudingue. Comme nous sommes dans une zone de subduction, le soulèvement de ces fonds a créé cette fusion entre le sable et les alluvions. Et l’érosion lui a donné cette forme bizarre ". C’est Raphaelle qui nous parle. On vient de la croiser tout en douceur à bord de son kayak de mer qu’elle peut utiliser jusqu’à 6 miles des côtes. Si elle peut aussi débarquer librement n’importe où, pas question de fouler le lithophyllum par exemple. Cette algue calcaire, teintée de rouge, rose et blanc, s’établit en corniches le long des rochers, là où déferlent les vagues. Elle forme ainsi des " trottoirs " solides comme de la roche. Raphaelle, qui a quitté sa Normandie pour travailler ici à La Ciotat même dans les activités plein air, prépare l’ouverture de la saison pour Expénature. Elle n’hésite pas non plus à proposer des randonnées palmées au cœur des calanques. Comme au Bec de l’Aigle, où on visite des cavités appelées taffoni creusées par le vent et le froid.

Quelque 10% du territoire marin du Parc national des Calanques est classé en zones de non prélèvement, de façon permanente et définitive. Que ce soit pour la pêche professionnelle ou celle de loisir. Une zone de protection renforcée a également été mise en place : seule une liste limitative de navires de pêche professionnels aux petits métiers y est autorisée.

Laetitia habite et vit en bordure des calanques : " Je vous invite à grimper ce soir avant le coucher du soleil jusqu’à la chapelle Notre Dame de la Garde. La vue est magnifique, surtout quand la roche se colore sur le Bec de l’Aigle. "

Construite au début du 17ème siècle par les pénitents bleus, cette chapelle renferme de petits tableaux de marins et pêcheurs reconnaissants à la Vierge Marie. Derrière la chapelle, un petit escalier grimpe jusque sur le sommet de la colline, offrant d'un côté une vue dégagée sur la Ciotat et le Bec de l'Aigle. Et de l'autre, sur des falaises puis au loin l’archipel de Riou, zone ultra protégée où on ne peut débarquer.