Dessins, Lego, reconstitutions : à Ath, Victor voit la vie en géant toute l’année

Géo, le géant européen

Créatif et ambitieux, Victor a créé un géant symbolisant tous les géants d’Europe occidentale." Il s’appelle Géo et il porte notamment les couleurs de la Belgique, de la France, des Pays-Bas et du Pays basque". Parfois, avec son frère et d’autres jeunes Athois, il endosse même le costume de Gouyasse (confectionné par son arrière-grand-mère) ou d’autres héros de la ducasse pour une reconstitution à taille humaine du cortège au jardin.

Le rêve de Victor ? Construire un jour un géant grandeur nature. Et le voir prendre vie et danser comme les autres. "Quand j’en parle, on me dit que ce n’est pas comme ça que je vais gagner ma vie. Mais on peut toujours essayer…"

Écoutez notre reportage audio sur Victor et sa passion :