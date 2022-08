"Dessine-moi un visage": le terrible combat d’enfants au visage différent

Pour ce premier numéro de rentrée de Regard sur, c’est un documentaire poignant que vous propose La Trois. L’histoire de Gabriel, Clara, Ninon et Thomas, âgés entre 6 et 20 ans. Chacun est atteint d’une maladie rare ou a été victime d’un accident et doit vivre avec un visage différent, déformé, abîmé. Mais tous sont de vrais warriors et tentent de mener une vie normale, en faisant face aux regards et moqueries des autres, tout en enchaînant les opérations, et en essayant d’accepter, à chaque étape de la reconstruction, leur nouveau visage.

Ils sont jeunes, très jeunes, et ont déjà un si lourd passé. Leur histoire est faite d’allers-retours incessants à l’hôpital où ils enchaînent les opérations pour reconstruire leur visage. Et ce caractère, cette force et ce courage qu’ils se sont forgés au fil des années les ont fait grandir vite.

On pénètre dans le service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital Necker à Paris où ils ont et continuent pour la plupart de subir un nombre insensé d’opérations, devant à chaque fois affronter leurs peurs, les douleurs, tout en se réhabituant à un nouveau visage. Mais là, dans une totale bienveillance, ils s’y sentent à l’abri, sans jugement, contrairement au regard des autres à l’extérieur.