"Dessine-moi un visa australien" : le programme du prochain Grand Cactus !

C’est devenu une véritable affaire d’état ! Le N°1 mondial de tennis, Novak Djokovic a finalement été renvoyé chez lui, en Serbie, après de nombreux recours contre le gouvernement australien qui lui refusait l’accès au territoire. Il n’a donc pas pu prendre part au tournoi de l’Open d’Australie, qui vient de débuter. La star du tennis sera l’invitée du Grand Cactus pour réagir à cette décision, et présenter son nouveau sophrologue, qui l’aide à prendre du recul sur sa carrière, fortement entachée…

Le 10 janvier dernier, un cœur de cochon, génétiquement modifié, a été greffé à un patient aux Etats Unis. L’homme de 57 ans était atteint d’une pathologie cardiaque en phase terminale. C’est donc une avancée spectaculaire dans le monde de la médecine. Afin d’en savoir plus sur ce procédé inédit, le Docteur Frankikistein, spécialiste en greffes d’organes, sera présent en plateau et présentera, en live, ses dernières expériences, plus ou moins réussies, sur un sujet plus ou moins humain…

Le Petit Prince fête ses 75 ans ! L’œuvre emblématique d’Antoine de Saint-Exupéry, toujours aussi actuelle, reste une référence littéraire encore aujourd’hui. Pour fêter cet anniversaire, le blondinet angélique sera l’invité exceptionnel de Jérôme de Warzée. Il sera accompagné de son " papa " pour cette interview, un nouvel exercice, qui l’intimide un peu, malgré ses 75 ballets…

James Deano sera en duplex depuis l’Angleterre, afin de célébrer les 70 ans de règne de Queen Elisabeth II, en compagnie de la souveraine et du Premier ministre britannique, Boris Johnson.

L’envoyé spécial partira ensuite vers l’Hexagone, chez nos voisins Français, afin d’assister aux discours politiques des candidats à la Présidentielle de la République, quelques semaines avant le premier tour.

Retrouvez aussi les "©actus en vrac", la parodie de "Jardins et Loisirs" de Martin Charlier et le magazine "Enquêtes Intimes", qui partira à la rencontre de Jimmy, atteint de "polycantelouphilie". L’homme ne peut s’empêcher de prendre des voix qui correspondent à des situations qu’il vit au quotidien…

Le Grand Cactus saison 7, c’est ce jeudi 27 janvier dès 20h35 sur Tipik !