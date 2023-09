Dessin, sculpture, installation : le Botanique fait sa rentrée avec trois expositions

Lorsqu’Alexandra Mein évoque son travail, elle parle d’exprimer " l’essence de l’être humain ". Ses sculptures évoquent des formes corporelles, évidentes ou suggérées, éminemment organiques réalisées à base d’hydrostone, un plâtre extrêmement dense qui sèche très rapidement. Travaillant de façon intuitive, des formes apparaissent, anthropomorphes, zoomorphes voire minérales. Pour cette expo intitulée Diffraction - "une réflexion qui se distord " explique la sculptrice - elle incorpore des miroirs dans certaines sculptures et dans l’espace, pour faire entrer notre corps dans l’œuvre et l’extérieur dans les serres. Diffraction évoque la distorsion entre l’intellectuel et l’émotion à l’intérieur de l’humain et encore le mouvement entre rencontre des êtres et leur séparation. Plusieurs œuvres montrent des corps enchevêtrés, enlacés face à l’inéluctable plutôt que dans une fusion tranquille. La complexité et le mystère de l’être humain s’expriment aussi dans une série de bustes, sans visage, pour ne pas nous restreindre à une seule interprétation. Par ailleurs, une œuvre monumentale en bronze, commande du Botanique (qui accueillera prochainement une œuvre d’Adrien Lucca) sera implantée dans les serres en 2024.