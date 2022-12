Dessin d’enfant : les œuvres tourmentées de Francis Goidts, garçon namurois de 10 ans, révélées par son frère 60 ans plus tard.

Bestiaire fantastique, oiseaux prédateurs aux becs pointus, chiens aux dents acérées prêtes à mordre, langues de vipère, ténias et personnages égarés, les cheveux dressés sur la tête et dans les yeux, la détresse le dispute à la vengeance. Tourment et désolation; exutoire réalisé avec les moyens du bord d’un écolier : cahier ligné, gouache, pastels et crayons de couleurs.