Dessert au barbecue : un ananas façon Piña Colada​

Sur un barbecue pas trop chaud, utilisez le côté fin de la grille, si vous avez une grille réversible. Pour ne pas trop marquer les ananas, à la plancha ça fonctionne très bien aussi.

Placez les morceaux d’ananas sur la grille et cuisez-les doucement en essayant de ne pas ferrer les ananas (marques noires), on va les retourner très régulièrement pour qu’ils cuisent de manière homogène et leur apporter une couleur un peu caramel.​