Dessert acidulé et de saison : découvrez la recette du crumble à la rhubarbe et noisettes

Saviez-vous que la rhubarbe est un légume et non un fruit ? Surprenant non ? Et bien, vous serez d’autant plus surpris après avoir goûté ce délicieux crumble.

Mais avant cela, connaissez-vous réellement la rhubarbe ? À l’origine, le mot rhubarbe vient du latin reuburbarum qui signifie littéralement " racine barbare ". Ce nom vient du fait qu’elle n’est consommée et appréciée que par les peuples étrangers, appelés alors " barbares ". Fort heureusement, les temps ont changé. Tout le monde la consomme, tellement elle est bonne !

Connue pour son goût acidulé, elle se déguste entre avril et juillet. Ne manquez donc pas la saison pour faire cette recette. Petite astuce à noter : plus les tiges ou les pieds de la rhubarbe sont rouges ou roses, plus elle est sucrée. À vous de bien sélectionner !

Pour ceux qui n’ont jamais travaillé ce produit, le nettoyage est une tâche simple ! Il suffit de détacher les feuilles, de couper le bout des tiges et de la peler si elle est trop filandreuse. N’oubliez pas de la rincer à l’eau avant de la cuisiner.