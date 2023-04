Desperate Housewives : les commentaires grossophobes sur la petite Juanita Solis et les conséquences sur sa santé mentale

Madison de la Garza a été engagée à l’âge de 6 ans dans la série culte Desperate Housewives pour jouer Juanita Solis, l’une des deux filles d’Eva Longoria alias Gabrielle Solis. Juanita et sa sœur Celia avaient été volontairement choisies pour être des petites filles rondes, contrastant avec leur mère mince, sorte de gag pathétique. Les conséquences se sont avérées dramatiques pour la jeune fille.

Maddie de la Garza est la demi-sœur de Demi Lovato et a aujourd’hui 21 ans. Elle est diplômée de son lycée, influenceuse, vient de sortir son parfum, et a réalisé quelques courts métrages sur sa chaîne YouTube.

En interview dans le podcast Heart of the Matter, elle est revenue sur ces années de tournage aux conséquences traumatisantes. La petite fille de l’époque avait eu la mauvaise idée d’aller lire sur internet ce qu’on disait à son sujet et avait découvert des commentaires immondes :

"Les réactions étaient juste choquantes… Ils disaient qu’ils voulaient que je meure à cause de mon apparence. C’était horrible, genre 'grosse vache moche' ou 'j’espère que tu auras un cancer et en mourras parce que t’es si grosse'. C’était affreux, affreux, affreux, et c’était quand j’avais seulement 6, 7, 8 ans."

Et d’ajouter : "Lire des commentaires comme ça a définitivement affecté ma santé mentale et a finalement contribué à ce que je développe un trouble de l’alimentation à un très jeune âge."