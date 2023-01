"Desperate Housewives", "La Casa de Papel" : vos séries préférées sont doublées en Belgique

L’intelligence artificielle évolue à une vitesse vertigineuse et le monde du doublage n’y échappe pas. En Amérique, une start-up a même développé un système qui permet de synchroniser les lèvres d’un acteur avec ceux des personnages doublés, dans n’importe quelle langue. Interrogée sur le sujet par Mediarte, Julie Basecqz, fondatrice de Score (société de doublage belge), voit ces évolutions avec plus de nuance : "on en rigole beaucoup entre nous quand apparaissent des nouveaux programmes avec des voix artificielles : on sait qu’il est impossible de rivaliser avec les émotions qu’un comédien peut transmettre." Une chose est sûre, cette révolution inquiète et soulève des questions autant éthiques que légales.