Désormais multimillionnaire, le ramasseur de balles 'frappé' par Hazard en 2013 parmi les jeunes les plus riches du Royaume-Uni

Un comportement roublard qui n’avait pas plu à Eden Hazard dont le coup de pied infligé au ramasseur pour récupérer rapidement le ballon avait été sanctionné par une carte rouge.

Une affaire qui avait fait couler beaucoup d’encre et qui réemerge dans l’actualité dix ans plus tard.

Fondateur d’une marque de la marque de Vodka 'Au Vodka' avec son ami Jackson Quinn, Charlie Morgan est devenu multimillionnaire. Il figure même dans la liste des 35 personnes de moins de 35 ans les plus riches du Royaume-Uni selon le classement publié par le quotidien britannique 'The Times'.

Avec 55 millions de livres (63 millions d’euros) sur son compte en banque, Charlie Morgan tutoie d’autres gros portefeuille outre-manche.

Parmi ces jeunes millionnaires, on citera notamment les sportifs Anthony Joshua (Boxe), Gareth Bale, Raheem Sterling et Harry Kane (Football) et Rory Mclroy (Golf).

Les stars de la saga Harry Potter Emma Watson et Daniel Radcliffe ainsi que les chanteurs Dua Lipa, Adele et Ed Sheeran figurent aussi parmi cette liste.