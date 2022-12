Désormais compostables, les sous-vêtements font (eux aussi) leur révolution green.

Alors qu'une foule de pratiques émergent dans l'industrie de la mode pour réduire son impact environnemental, à l'instar de la location de vêtements, de l'occasion ou de l'upcycling, une catégorie demeure problématique : les sous-vêtements. Le problème est lié à l'utilisation d'élasthanne, matière qui n'est pas recyclable, mais aussi au fait que la lingerie n'est pas éligible à la seconde main. Résultat, en fin de vie, ces pièces viennent s'ajouter aux millions de tonnes de déchets textiles générées par l'industrie de la mode chaque année.

Pour y remédier, la marque américaine Kent, fondée par la Canadienne Stacy Grace, ne propose que des sous-vêtements conçus à partir de matériaux naturels qui peuvent retourner dans la nature. Autrement dit, de la lingerie compostable. Plus concrètement, l'entreprise a fait le choix de laisser les matières synthétiques de côté (élasthanne, nylon, polyester, spandex) et de se concentrer sur une matière naturelle et biologique noble, le coton Pima.