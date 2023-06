"Désolé si j’y suis allé un peu fort" : Mike Tyson présente ses excuses à Ramzy après l’avoir giflé

Travailler avec Mike Tyson était un rêve pour Ramzy Bedia qui s’est pris une sacrée gifle…

Succès plein pour le film "Medellin" réalisé par Franck Gastambide dans lequel il joue aux côtés de Ramzy Bedia et Anouar Toubail. Dans le long-métrage qui réalise de très bonnes audiences sur sa plateforme de diffusion, les 3 acteurs forment une bande d’amis qui tente de secourir une jeune YouTubeur (Brahim Bouhlel), en conflit avec un cartel colombien.

Classé numéro 1 dans plusieurs pays et numéro 2 aux USA, "Medellin" réalise un exploit comme aucun film français ne l’avait fait auparavant, rapporte Télé 7 jours. Et c’est certainement la présence de Mike Tyson dans le casting qui a permis cette résonance.

Sur le plateau de Sept à Huit, Ramzy avait partagé sa joie d’avoir eu l’opportunité de tourner avec la légende de la boxe : "J’ai réalisé un rêve de ma vie. C’est un souvenir à vie, c’est génial, c’est au-delà du cinéma […] On n’y croit pas encore. Avec Franck on n’y croit toujours pas. Quand Mike a le dos tourné, on est hallucinés. J’ai des photos avec lui que j’ai accrochées chez moi."

Si c’était un rêve pour Bedia de travailler avec le boxeur, il s’est mangé une sacrée gifle qui ferait frémir Chris Rock (elle était facile !). Tyson a présenté ses excuses à l’acteur dans un post Instagram : " J’espère que je ne t’ai pas giflé trop fort, désolé si j’y suis allé un peu fort, mais j’ai passé du bon temps à tourner avec tout le monde. Franck et Ramzy, félicitations pour le succès du film Medellin."